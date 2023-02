Efaflu vai ter duas novas naves para faturar 40 milhões

Partilhar artigo



Sócio do FC Porto, gosta de "andar na montanha dura e alta". Até já subiu o Kilimanjaro e o russo Elbrus. E pratica kitsurf, "desporto um bocado arriscado - já parti uma costela". Aos 55 anos, falhada a tentativa de compra da Efacec, António Ricca foca-se novamente no crescimento do grupo Efaflu, empresa de bombas e ventiladores da Póvoa de Varzim e que integra a Universal Motors.



A Efaflu, que corporizou a compra, em 2001, da falida Efacec - Bombas ...