“Em 2021 poderemos circular nos aeroportos sem contacto”

A Vision-Box está a desenvolver um projeto-piloto, no aeroporto de Lisboa, que poderá acabar com as filas já a partir deste ano. A par desta solução, a tecnológica nacional quer ainda fazer parte do plano europeu para implementar fronteiras inteligentes em 2022.





Quando será possível ter, em Portugal, um sistema que elimine todos os contactos físicos dos passageiros nos aeroportos?