EMA dá luz verde a expansão da fábrica da Pfizer na Bélgica

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) emitiu uma recomendação que dá luz verde à expansão da fábrica da Pfizer em Puurs, na Bélgica. Esta pequena cidade de 17 mil habitantes, situada na província de Antuérpia, tornou-se no epicentro da produção global de vacinas contra a covid-19.É em Puurs, que até aqui era conhecida mais pela cerveja Duvel (diabo, em holandês), que a Pfizer tem instalada uma fábrica, que agora tem autorização para crescer. Através de comunicado , emitido esta terça-feira, a EMA "recomenda a aprovação de produção adicional e mais linhas da vacina da Pfizer na fábrica de Puurs, na Bélgica".A agência europeia indica que, através da expansão desta fábrica, é expectável um "impacto significativo e imediato" na disponibilidade da vacina Cominarty na União Europeia, desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech."Tendo como base a análise dos dados submetidos pela BioNTech, a decisão da EMA reafirma que as instalações em Purrs são capazes de produzir vacinas de alta qualidade e permite à Pfizer/BioNtTech aumentar os volumes de produção de vacinas nesta localização", indica a EMA.O fármaco desenvolvido pela Pfizer foi o primeiro a receber aprovação por parte da EMA, tendo sido a vacina administrada no arranque da campanha de vacinação no bloco dos 27, iniciada a 27 de dezembro de 2020. Além disso, até agora a vacina da Pfizer foi a única que já recebeu luz verde para ser administrada em crianças a partir dos 12 anos.A 20 de maio, a Pfizer anunciou que vai fornecer à Comissão Europeia mais 900 milhões de doses da vacina, com a possibilidade de Bruxelas ter acesso a outras 900 milhões de doses adicionais.Embora tenha acordo com outras farmacêuticas, como a Moderna ou a Johnson & Johnson, a Pfizer já foi descrita por Bruxelas como uma "parceira de confiança". Já a relação com a AstraZeneca tem sido mais atribulada: Bruxelas já avançou com uma ação legal contra a farmacêutica anglo-sueca, onde é pedida uma compensação por a empresa não ter cumprido com as doses contratualizadas.