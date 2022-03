Embraer abre 100 vagas para fábricas de Évora

A construtora aeronáutica brasileira Embraer anunciou hoje que abriu 100 vagas de emprego para as duas fábricas de Évora, para trabalhadores qualificados e não qualificados, para "responder ao aumento da capacidade de produção"."A Embraer abriu 100 vagas para atuação nas unidades industriais Embraer Metálicas e Embraer Compósitos", localizadas no Parque Industrial Aeronáutico de Évora, disse hoje a empresa que está de saída destas fábricas, em comunicado.Segundo a construtora aeronáutica, estas contratações "pretendem responder ao aumento da capacidade de produção dos centros de excelência" localizados na cidade alentejana, cuja operação "tem uma importância estratégica para os produtos atuais e futuros da Embraer".Além disso, a empresa visa ainda efetuar "a reposição natural de vagas" e dar cumprimento ao "compromisso" de "apoiar o desenvolvimento económico local"."Portugal é o país onde a Embraer mais investe na capacidade industrial, fora do Brasil, e que fortalece a presença estratégica da companhia na Europa", notou a empresa.As instalações da Embraer em Évora "combinam as tecnologias mais avançadas na fabricação de aeroestruturas metálicas e de compósitos com um elevado nível de digitalização e automação dos processos produtivos", realçou o presidente da Embraer Portugal, Antonio Carmesini."Estamos muito empolgados com a possibilidade de atrair mais talentos que se sentem desafiados a atuar numa empresa de alta tecnologia, procuram remuneração competitiva" e estão motivados "pela construção da aviação do futuro", acrescentou.Para estas 100 contratações, o salário base inicial é de 900 euros para trabalhadores qualificados e de 830 euros para profissionais não qualificados no setor, os quais vão ter de passar por formação interna, indicou a empresa.Pretendem-se operadores técnicos de CNC, mecânicos ajustadores, mecânicos montadores de estruturas, operadores de processo especiais e moldadores.Os candidatos interessados podem enviar a candidatura para candidaturas.embraer@embraer.net.br.Em 12 de janeiro, a Embraer anunciou a venda das duas fábricas em Évora à empresa aeronáutica espanhola Aernnova, um processo que ficou a um conjunto de condições que estimou seriam cumpridas no primeiro trimestre de 2022.Esta "parceria estratégica" com a Aernnova "permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios", acrescentou.As fábricas, inauguradas em 2012, empregam cerca de 500 pessoas e envolveram um investimento inicial a rondar os 180 milhões de euros, tendo a empresa, dois anos depois, criado também um centro de engenharia e tecnologia na cidade alentejana.Nas unidades são produzidos, entre outros, componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais para programas aeronáuticos da Embraer, nomeadamente dos aviões executivos Praetor 500 e Praetor 600, das duas gerações do avião comercial E-Jet e da aeronave KC-390 Millennium.RRL // JNMLusa/Fim