Embraer regista prejuízo de 460 milhões de euros no primeiro semestre

As perdas atribuídas aos acionistas da Embraer são quase 22 vezes superiores ao resultado negativo de 134,6 milhões de reais (21,3 milhões de euros) que a empresa registou entre janeiro e junho do ano passado, segundo o balanço financeiro.Contabilizando apenas o segundo trimestre, os prejuízos foram de 1,6 milhões de reais (250 milhões de euros), valor que contrasta com o lucro de 26,1 milhões de reais (4,1 milhões de euros) obtido no período homólogo do ano passado.A empresa brasileira destacou que as entregas de aeronaves foram impactadas negativamente pela separação dos negócios e serviços relativos à aviação comercial (que seriam transferidos para uma 'joint venture' com a Boeing) das restantes atividades da Embraer.A fabricante brasileira abriu negociações com a Boeing em 2018 para criar uma 'joint venture' voltada para a fabricação de aviões comerciais, que teria 80% de participação da Boeing e 20% da Embraer.Contudo, em abril passado a Boeing encerrou as negociações e a aliança não foi efetivada.A Embraer justificou ainda os resultados com os impactos da pandemia de covid-19 e a incerteza da evolução desta, que levou a empresa a reagendar o lançamento de alguns modelos de aeronaves e a alterar cronogramas de entregas.As perdas da Embraer também refletem a forte valorização do dólar face à moeda brasileira. O dólar valorizou cerca de 30% nos primeiros seis meses do ano face ao real.A faturação da Embraer no primeiro semestre foi de 5,7 mil milhões de reais (900 milhões de euros), menos 32,6% do que no mesmo período de 2019.Em comparação com o primeiro semestre de 2019, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA)desceu 4,13% entre janeiro e junho de 2020, para 1,1 mil milhões de reais (170 milhões de euros).Já a dívida da Embraer situou-se no primeiro semestre em 9,8 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros).A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.