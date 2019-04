Emirates volta a recrutar em Portugal e oferece salário médio de 2.369 euros

A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos vai voltar a Portugal para recrutar tripulantes de cabine entre os dias 22 e 27 de abril.

Segundo o comunicado da Emirates, este novo processo de recrutamento em solo nacional vai decorrer em três Open Days, todos com início marcado para as 9 horas da manhã: a 22 de abril (segunda-feira) em Lisboa, no Lisbon Marriot Hotel; a 24 de abril (quarta-feira) em Coimbra, no Hotel Tivoli Coimbra; e a 27 de abril (sábado) em Braga, no Melia Braga Hotel & Spa.

"Os candidatos apenas precisam de comparecer no Open Day e levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente", diz a companhia aérea em comunicado, acrescentando que "os candidatos pré-selecionados serão informados dos novos horários para novas avaliações e entrevistas".

Embora não seja obrigatório, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário online no site de carreiras do Emirates Group, antes de participar no Open Day.

Entre os requisitos estão idade mínima de 21 anos no momento de inscrição e um alcance de braço de 212 cm.

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Emirates, o salário base para a função é de 4.260 dirham (cerca de 1.033 euros), a que se somam 61,25 dirham por hora de voo. No total, a companhia refere que o salário médio mensal é de 9.770 dirham (cerca de 2.369 euros).