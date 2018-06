Segundo o site da empresa, a Europac actua essencialmente em Espanha, Portugal e França. "O Grupo Europac foi formado em 1995 e três anos depois começou a ser cotado no mercado de capitais", lê-se na descrição da empresa, onde também é referido que a Europac "possui 27 fábricas e 8.500 hectares de exploração florestal em Espanha, França e Portugal, que geram 2.300 empregos directos e facturam 1.100 milhões de euros por ano".



De acordo com a Bloomberg, o conselho de administração da Europac vê a proposta como "amigável e atractiva". Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre deste ano, consoante as decisões dos reguladores.



As acções de ambas as cotadas estão a subir em bolsa. Em Londres, a DS Smith sobe 3,49% para os 582 libras. Em Madrid, a Europac valoriza 8,09% para os 16,84 euros, acima do valor oferecido pela empresa britânica.

A DS Smith anunciou esta segunda-feira, 4 de Junho, que está a oferecer 1,67 mil milhões de euros pela empresa espanhola Europac. A oferta avalia as acções em 16,8 euros, o que compara com os 15,58 euros a que a cotada fechou na bolsa de Madrid na passada sexta-feira.O alvo desta operação é comprar 58,97% do capital da Europac. Para que o negócio tenha sucesso, a DS Smith tem de conseguir, pelo menos, 50% mais uma acção do total do capital, além de precisar da luz verde dos reguladores e a aprovação dos seus próprios accionistas."A procura pelos nossos produtos está a aumentar, especialmente no sul da Europa", assinala Miles Roberts, CEO da DS Smith, num vídeo onde anuncia a oferta . Roberts quer juntar forças com o grupo "de alta qualidade" Europac para "ir ao encontro das expectativas dos clientes". O CEO da empresa acredita que, por ano, serão criadas "sinergias de custos de 50 milhões de euros".