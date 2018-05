Europac mais do que duplica lucros no primeiro trimestre

A Europac viu os seus lucros crescerem 126% no primeiro trimestre deste ano. O presidente da empresa realça que este foi “o melhor trimestre da história da empresa”.

A Europac fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido de 25 milhões de euros, o que representa um aumento de 126% face ao mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira, 9 de Maio, a empresa através de um comunicado.

Este "é o melhor trimestre da história da empresa", realça o presidente José Miguel Isidro, citado em comunicado.