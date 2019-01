DS Smith conclui compra da Europac

A britânica DS Smith concluiu a compra da espanhola Europac e espera que o acordo final esteja fechado já no próximo dia 22 de janeiro.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, 17 de janeiro, dando nota da conclusão bem-sucedida da OPA, a DS Smith anuncia que "recebeu uma aceitação que representa 98,8% do capital total de ações da Europac", pelo que "a condição final da proposta de aquisição da Europac pela DS Smith foi satisfeita".

"Estou muito satisfeito com o apoio dos acionistas da Europac. Aguardamos com expectativa o acolhimento dos colaboradores da Europac no Grupo DS Smith e a integração das empresas para benefício de todos os nossos stakeholders", afirma o CEO da DS Smith Miles Robert, citado no comunicado, acrescentando que a aquisição "representa uma fantástica oportunidade para melhorar a nossa presença e oferta junto dos clientes nesta importante região".

A DS Smith anunciou a proposta de aquisição da Europac em junho do ano passado e, em novembro, a Comissão Europeia deu luz verde ao negócio, que ficou, porém, condicionado ao cumprimento de vários remédios, um dos quais a venda da fábrica da Europac situada em Ovar.

Os dois grupos dedicam-se ao mesmo segmento industrial, em particular à produção de cartão ondulado que é usado para o transporte industrial de bens para consumo. A DS Smith tem operações distribuídas pela União Europeia ao passo que a Europac está concentrada em Portugal, Espanha e França. Esta sobreposição de mercados obriga a Comissão Europeia a impor alguns "remédios".

Em 2017, a Europac teve receitas de 868 milhões de euros e um EBITDA recorrente de 147 milhões de euros. Nos primeiros nove meses de 2018, o EBITDA recorrente foi de 157 milhões de euros e o resultado líquido de 79 milhões de euros, o que compara com os 104 milhões de euros e 58 milhões de euros divulgados no mesmo período de 2017.