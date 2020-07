Salas de reuniões com tempo marcado e lotação máxima, mesas sem papéis e objetos pessoais, edifícios a bem menos de metade da capacidade, área de estacionamento alargada e “apps” para diagnóstico do estado de saúde ou para escolher o posto de trabalho antes de sair de casa. Além dos investimentos comuns à maioria das empresas, estas são algumas das diferentes soluções que estão a ser adotadas depois da experiência do teletrabalho, forçada pela pandemia. Mas há também quem tenha consultado os funcionários e decidido adiar para setembro o regresso ao escritório.

Empresas adaptam escritórios à pandemia









