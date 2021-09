Empresas dependem do PRR para acelerar resultados

As verbas libertadas por Bruxelas para investir na retoma da economia portuguesa serão determinantes para ajudar as empresas nacionais a regressar a níveis de rentabilidade anteriores à crise da covid-19, o que poderá acontecer já no próximo ano, segundo antecipam os analistas.

