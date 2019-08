Empresas escandinavas incentivam férias de até seis semanas por ano

Agora parece evidente que a famosa previsão feita por John Maynard Keynes em 1930, tem poucas hipóteses de se tornar realidade. Mas o culto do trabalho excessivo também pode ter os dias contados.





Na Escandinávia, onde as pessoas gozam atualmente até quatro semanas de férias pagas no verão, garantidas por lei e ininterruptas, muitas das maiores empresas da dizem que querem proteger os seus funcionários do trabalho excessivo. As empresas que conversaram com a Bloomberg alertaram sobre os riscos para a produtividade caso os empregados não tenham direito a desligar do trabalho e destacaram a importância de a administração dar o exemplo, tirando também férias prolongadas.