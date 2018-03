Empresas que fugiram da Catalunha facturaram 44.000 milhões em cinco meses

A Comunidade de Madrid foi a maior beneficiária do êxodo de empresas da Catalunha após as tensões separatistas. A capital espanhola acolheu 62% das empresas que optaram por deslocalizar as suas sedes, abandonando a Catalunha, de acordo com os dados citados pela imprensa.

Estas empresas facturaram quase 33 mil milhões de euros nestes cinco meses, o que corresponde a 74% das receitas obtidas pelas empresas que deixaram a região catalã.

No conjunto do ano passado, a Catalunha apresenta um saldo negativo entre entradas e saídas de empresas, tendo perdido 1.347 empresas e aproximadamente 30 mil milhões de euros em facturação.





O estudo da Informa revela que nos últimos cinco anos a mobilidade das empresas dentro do país vizinho tem aumentado de forma contínua. Em 2013, foram 3.734 empresas que mudaram a sua sede social para outra comunidade. No ano passado, esse número ascendeu a 5.290, mais 43% do que em 2013.