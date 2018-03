Banco de Espanha eleva para 2,7% estimativa de crescimento do PIB em 2018

O banco central espanhol aumentou de 2,4% para 2,7% a perspectiva de crescimento do PIB de Espanha em 2018. As estimativas para 2019 e 2020 também foram melhoradas.

A economia espanhola vai crescer mais em 2018 e nos próximos dois anos do que era até aqui antecipado. O Banco de Espanha revelou esta terça-feira as mais recentes estimativas para o PIB espanhol, tendo melhorado a previsão de crescimento neste ano dos 2,4% anteriormente previstos para 2,7%.





A instituição liderada por Luis Linde também melhorou as perspectivas de crescimento para 2019 e 2020, de 2,1% para 2,3% e de 2% para 2,1%, respectivamente.





O jornal El País lembra que este reforço das perspectivas económicas surge depois de o banco central espanhol ter baixado as estimativas de crescimento em Dezembro do ano passado, numa altura em que era maior do que agora o receio quanto aos ímpetos secessionistas da Catalunha.