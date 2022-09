Empresas terão 600 milhões de euros em nova linha de crédito do Governo

Leia Também Custos com eletricidade e gás natural vão valer mais 20% para efeitos de IRC

A nova linha de crédito de abrangência alargada que o Governo vai criar para apoiar a tesouraria das empresas terá um valor de 600 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia, Costa Silva, no âmbito do pacote de ajuda ao setor empresarial, de combate aos efeitos da inflação.A chamada "Linha de Resposta ao Aumento dos Custos" terá garantia mútua e um prazo de oito anos, com uma carência de capital de 12 meses. A sua execução será a partir a segunda quinzena de outubro."Estamos a viver uma situação geopolítica muito complicada. Estamos a entrar numa nova era de inflação elavada. Exige-se serenidade e rigor", disse o ministro.De acordo com o Governo poderão aceder a esta linha as empresas afetadas por "perturbações" como os preços da energia, os preços das matérias-primas e as cadeias de abastecimento. O secretário de Estado das Finanças, Mendonça Mendes, esclareceu que se trata de uma linha de tesouraria de garantia mútua, sendo que a única limitação é a dimensão das empresas.Esta linha "destina-se a uma situação de emergeência em que estamos e não a uma situação de capitalização. As medidas mais estruturais de capitalização das empresas serão apresentadas em sede de Orçamento do Estado", disse o secretário de Estado.Tal como o Negócios já tinha avançado, além de mitigar os aumentos de preço da energia, esta nova linha de crédito terá ainda o objetivo de ajudar as empresas a protegerem-se da subida de outros custos, por exemplo, das matérias-primas que necessitam.O Negócios apurou que esta linha de crédito, será feito através do Banco de Fomento, mas também protocolado com as principais instituições financeiras nacionais.O pacote de apoios tem vindo a ser trabalhado nas últimas semanas entre o Governo e a Comissão Europeia.