Empresas travam pedalada de fundos nas bicicletas

O apetite de fundos de investimento no setor das bicicletas tem aumentado na Europa. Como maior produtor da UE pelo terceiro ano, Portugal tem sido alvo desse interesse, mas os travões estão afinados e as empresas não abrem mão do capital.

Empresas travam pedalada de fundos nas bicicletas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Empresas travam pedalada de fundos nas bicicletas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar