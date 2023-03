Enrique Martinez: “2022 foi o melhor ano de vendas em Portugal”

A Fnac Portugal fechou 2022 com uma faturação na ordem dos 370 milhões de euros, o melhor ano dos 25 que acaba de celebrar. Ao Negócios, o CEO do grupo, Enrique Martinez, diz que pretende continuar a investir no país e chegar às 50 lojas dentro de cinco anos.

Enrique Martinez: “2022 foi o melhor ano de vendas em Portugal”









