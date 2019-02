Equipa de gestão e fundo Atena compram grupo editorial Leya

Vítor Mota/Cofina

A equipa de gestão da Leya e o fundo de investimento Atena compraram o grupo editorial à Trilantic Capital Partners, confirmou ao Negocios o presidente executivo da Leya, Isaías Gomes Teixeira, sem avançar o valor da operação.



A Trilantic Capital Partners já era acionista da Leya desde 2010, quando adquiriu uma participação minoritária por 50 milhões de euros, segundo foi então noticiado, tendo em julho de 2018 passado a deter a totalidade do capital, com a saída de Miguel Pais do Amaral.



Isaías Gomes Teixeira, Tiago Morais Sarmento e Pedro Marques Guedes detêm agora 50,1% da empresa, tendo o restante capital ficado nas mãos do Atena Equity Partners.



A operação, que foi concretizada na semana passada, foi apoiada por bancos nacionais e internacionais.



O Grupo LeYa está presente em Portugal, Brasil, Angola e Moçambique nas edições gerais e escolares, plataformas de ensino, conteúdos digitais e ensino à distância.



Em Portugal detém chancelas como a D. Quixote, Caminho, ASA, Texto Editora, Oficina do Livro, entre outras. No Brasil opera no mercado de ensino graduado e pós-graduado à distância, tendo certificado 33 mil alunos em 2018, tendo ainda atividade na formação presencial de candidatos a funcionário público.