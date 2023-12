ERC: empresas de comunicação social com rendimentos de 1.003 milhões de euros em 2022

As empresas de comunicação social atingiram rendimentos totais de 1.003 milhões de euros e lucros líquidos de 41,5 milhões de euros, no ano passado, de acordo com dados divulgados pela ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social.Num relatório de regulação referente a 2022, que a entidade enviou para a Assembleia da República, a ERC disse que em 2022, os ativos totais das empresas de comunicação social ascenderam a 1.027 milhões de euros e os rendimentos totais da atividade a 1.003 milhões de euros."Em termos de resultados, o total dos resultados antes de impostos, resultados financeiros, depreciações e amortizações (EBITDA) ou operacionais atingiu 58 milhões e 685 mil euros e o total dos resultados líquidos 41 milhões e 540 mil euros", destacou, no documento.Segundo o regulador, 53% das empresas "apresentaram crescimento dos rendimentos, cerca de 61% resultados líquidos positivos e 68% resultados operacionais ou EBITDA positivos, proporções ligeiramente inferiores a 2021".Em paralelo, destacou, "81% apresentaram capitais próprios positivos, uma percentagem estável face a 2021, e entre as empresas com capitais próprios positivos, o capital perfez 53% do ativo, na média aritmética de todas as empresas".A ERC apurou estes dados com base na informação financeira da Plataforma da Transparência dos Media relativa a 2022.O regulador destacou que "o segmento de operadores de TV foi aquele que apresentou uma dimensão em termos de ativos, receitas e resultados muito superior aos restantes, sintomático dos requisitos de investimento mais elevados", sendo que "o segmento de operadores de rádio apresentou resultados negativos agregados tanto ao nível operacional como líquido".Segundo a ERC, em termos de dimensão, "verifica-se que mais de 60% das empresas que reportaram informação na Plataforma da Transparência apresentaram, relativamente a 2022, rendimentos inferiores a 100 mil euros e 27% entre 100 mil euros e 500 mil euros".Além disso, "apenas 4% apresentou rendimentos superiores a dez milhões de euros", referiu.Quanto à atividade sancionatória, o Conselho Regulador da ERC adotou, no período em análise, "437 deliberações relativas a autorizações, processos de contraordenação, conteúdos, direito de resposta, direito dos jornalistas, licenças, obrigações de programação, pareceres, pluralismo, registos, publicidade, sondagens, transparência e outros".Em 2022, o Conselho Regulador deliberou ainda a aplicação de 11 coimas no valor global de 147.250 euros, indicou.