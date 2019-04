Espanhola Merlin admite entrar na bolsa nacional

A Espanhola Merlin está a avaliar os cenários para crescer no mercado português, admitindo criar uma SIGI. A empresa pondera também estrear-se na bolsa de Lisboa.

A Merlin, cujo principal acionista é o Santander, admite entrar na bolsa portuguesa. O presidente executivo da Merlin, Ismael Clemente, revelou este cenário na assembleia geral de acionistas, citado pelo Expansíon.





Se se confirmar a entrada na bolsa nacional, a Merlin passará a cotar em dois mercados: Madrid e Lisboa.

Nesta reunião de acionistas, o CEO admitiu também criar uma Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) para atuar em Portugal, onde já opera. Ainda em março, a empresa revelou que pretende chegar a 2022-2023 com ativos em Portugal no valor de 2 mil milhões de euros, o que significa duplicar os ativos no mercado nacional.





Ismael Clemente terá revelado aos acionistas a sua intenção de criar uma SIGI em Portugal ainda este ano.