Espanhola Merlin quer duplicar ativos em Portugal para 2 mil milhões

A espanhola Merlin, empresa de imobiliário que tem no Santander o principal acionista, pretende chegar a 2022-2023 com ativos em Portugal no valor de 2 mil milhões de euros.





Já se sabia que no objetivo da Merlin estava a liderança do mercado de escritórios em Lisboa e a duplicação da presença no mercado. Agora, segundo uma notícia do Cinco Dias, o objetivo é quantificado, pois a meta passa por crescer dos ativos atuais de mil milhões de euros, para 2 mil milhões de euros dentro de quatro anos. No curto prazo o objetivo passa por chegar aos 1,5 mil milhões de euros em ativos.