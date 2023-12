Espanhola Trops investe seis milhões em Tavira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola Trops arranca com as obras de expansão do armazém que possui em Tavira já a 2 de janeiro. O investimento de mais de seis milhões de euros deverá estar concluído em “meados de 2025”, indicou ao Negócios, Duarte Pereira, responsável da Trops em Portugal.





...