Espanholas Abertis e Globalvia fazem propostas de compra da Brisa

A Brisa recebeu ofertas de compra por parte de vários investidores em infraestruturas, numa altura em que o tráfego rodoviário tem vindo a cair devido às medidas de confinamento decorrentes da pandemia de covid-19, avançaram à Bloomberg algumas fontes conhecedoras do processo.

Entre os candidatos que enviaram propostas – o prazo terminou na quarta-feira, 8 de abril – estão as espanholas Abertis Infraestructuras (que já tinha anteriormente revelado o seu interesse) e Globalvia, segundo as mesmas fontes.

Também a gestora de ativos holandesa APG Groep e um consórcio liderado pela estatal chinesa China State Construction Engineering estão a competir pela Brisa.

A Arcus Infrastructure Partners e o grupo José de Mello pretendem vender cerca de 80% da Brisa, num negócio que a Bloomberg avança que pode chegar a 3 mil milhões de euros, segundo as mesmas fontes.

Em outubro passado, o grupo José de Mello e o fundo Arcus tornaram público terem colocado à venda, cada um, 40% dos direitos de voto na Brisa. Com a concretização da alienação, o fundo sairá do capital, enquanto o grupo José de Mello abdica do controlo da concessionária, mas permanece como acionista de referência com cerca de 20% dos direitos de voto.



A operação deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2020.