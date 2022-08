Estado aumenta capital da empresa que gere o Alqueva em mais 4 milhões de euros

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (

40,6 milhões de euros.

O Estado vai aumentar o capital social da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva em 4.004.155 euros, anunciou esta quarta-feira a empresa, em comunicado àCMVM).O aumento de capital foi aprovado no dia 8 de agosto por deliberação social unânime, e implica a emissão de 800.831 de ações nominativas, no valor de 5 euros cada, "a subscrever e a realizar pelo Estado, em numerário, para fazer face a serviço da dívida", pode ler-se no comunicado.Esta não é a primeira vez que o acionista Estado aumenta o capital social da EDIA. Em agosto do ano passado foi anunciado um aumento de 7,6 milhões de euros. Também em março de 2021 tinha sido feito um reforço de