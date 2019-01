"Estado não pode estar sistematicamente desconfiado das empresas"

O Governo quer incentivar mais a execução dos projetos de investimento. Por isso, na renegociação dos fundos, avançou com parcerias com a banca para que as empresas recebam logo o dinheiro. João Neves recusa a possibilidade de ser uma solução arriscada. “O Estado não pode estar sistematicamente desconfiado das empresas”, diz.