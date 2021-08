Estado reclama 1,8 milhões à Brisa. Concessionária rejeita pagar

A Brisa recusa reconhecer 1,8 milhões de euros dos 6,8 milhões exigidos pelo Estado a título de acerto de contas da concessão, avança esta quarta-feira o jornal Público O montante exigido pelo Estado, através da Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), referem-se a responsabilidades assumidas pelo setor público no âmbito da parceria com a empresa e que incluem investimentos, nomeadamente a trabalhos de construção e conservação de auto-estradas comparticipados pelo setor público, bem como a comparticipação nas taxas de portagens de veículos pesados, escreve o jornal.O valor foi apurado numa auditoria da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) ao contrato de concessão tendo constatado que o montante desembolsado "como responsabilidade do Estado por alguns investimentos efectuados" excedeu o valor efetivo em 6,8 milhões de euros, deixando a recomendação à DGTF para que notificasse a Brisa para a devolução desta diferença.A empresa reconheceu valores em dívida ao Estado, mas apenas num total de cinco milhões de euros.A diferença de 1,8 milhões, de acordo com a auditoria, "resulta de divergências de entendimento no critério de apuramento do montante dos trabalhos a mais comparticipáveis pelo Estado (1,1 milhões de euros) e do alegado direito a juros de mora relativos à comparticipação do Estado nas taxas de portagem aplicáveis aos veículos das classes 3 e 4" (700 mil euros), assinal o jornal.