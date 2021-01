Europa segue na frente do escrutínio digital

A Europa está a dar um passo mais comprido do que os Estados Unidos da América no que toca à regulação dos mercados digitais, posicionando-se na linha da frente do escrutínio das gigantes tecnológicas.

Europa segue na frente do escrutínio digital









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.