Ex- presidente da dona da Conforama processa empresa em 5 mil milhões de dólares

O antigo presidente do conselho de administração da retalhista sul-africana Steinhoff, Christo Wiese, processou a dona da Conforama no valor de 5 mil milhões de dólares, segundo a Reuters.





Wiese renunciou ao cargo de presidente em Dezembro de 2017, dias depois da Steinhoff ter anunciado a descoberta de irregularidades contabilísticas pelo menos desde 2015 na sequência de queixas dos investidores.



A notícia provocou desde logo uma queda nas acções da empresa, que em 2017 fez a cotada perder mais de 93% do seu valor na bolsa germânica.





As "irregularidades contabilísticas" inicialmente detectadas dizem respeito a um buraco de 2 mil milhões de euros no balanço da empresa. O que levou a um atraso na divulgação dos resultados de 2017 que foi acompanhada de uma republicação dos números relativos ao ano fiscal anterior bem como de 2015.

A investigação a estas irregularidades nas contas da dona da Conforama está ainda nas mãos dos auditores da PwC mas espera-se que esteja concluída até ao final de 2018.





"Nós queremos descobrir a verdade, mostrar ao mundo o que aconteceu e julgar qualquer má-conduta na empresa", sublinhou a "chairwoman", Heather Sonn, na primeira assembleia geral desde que o buraco nas contas foi tornado público.





Em sequência do escândalo a administração da dona da Conforama revelou aos accionistas, ainda este mês de Abril, que angariou 750 milhões de euros que vêm assegurar a liquidez. Conseguiu-os com a venda de alguns activos que o grupo detinha no continente africano.



A gigante retalhista sul-africana Steinhoff tem cerca de 130 mil pessoas em todo o mundo e está presente também em Portugal com a marca Conforama.