Dona da Conforama sobe e desce mais de 20% num só dia

Reuters

O inflacionar dos títulos foi induzido por um "padrão de transacções", avançou a Steinhoff Internacional, citada pela Bloomberg. A investigação, que está nas mãos dos auditores da PwC, ainda está a decorrer, mas espera-se que esteja concluída até ao final de 2018.



"Nós queremos descobrir a verdade, mostrar ao mundo o que aconteceu e julgar qualquer má-conduta na empresa", sublinhou a "chairwoman", Heather Sonn, na primeira assembleia geral desde que o buraco nas contas foi tornado público, em Dezembro passado. A empresa está a ser investigada por fraude contabilística, na sequência de queixas dos investidores. Markus Jooste, o CEO que liderava a empresa quando as irregularidades foram reveladas, foi referenciado às autoridades.



Sonn compara o ambiente vivido na empresa em Dezembro com um "edifício em chamas". Para já, apesar da situação "muito desafiante", a administração revela aos accionistas que angariou 750 milhões de euros que vêm assegurar a liquidez. Conseguiu-os com a venda de alguns activos que o grupo detinha no continente africano. Contudo, avisam que esta é uma estratégia insustentável e que é necessária uma reestruturação da dívida.

Variação Intradiária dos títulos da Steinhoff

No dia em que os holofotes voltam a incidir sobre a dona da Conforama, assistem-se a grandes reviravoltas no valor das acções. Os títulos da Steinhoff já estiveram a valorizar 23,03% para os 21,96 cêntimos para depois se precipitarem numa quebra de 29,97%, deslizando até aos 12,5 cêntimos. De momento, as acções mantêm-se em terreno positivo, com uma queda 2,30% para os 17,44 cêntimos.

