Expansão de eólicas "offshore" pode ameaçar pequena pesca

A instalação de novos parques eólicos "offshore", prevista no Plano de Afectação para Exploração de Energias Renováveis Offshore (PAER) que está em consulta pública, pode reduzir "significativamente" a área de pesca disponível. O alerta foi feito pelo presidente Associação de Armadores da Pesca do Norte (ASPN. "Muitas embarcações não vão ter zonas para pescar e as capturas de pescado vão ser menores", disse ao Público Manuel Marques. E deixou o aviso: "o preço do peixe tenderá a subir, porque a oferta vai ser reduzida".

"As características da nossa plataforma fazem com que, a partir de uma distância relativamente curta da costa, as profundidades sejam elevadas e, a partir dessas profundidades, já não é possível pescar. Como os parques [eólicos "offshore"] vão ser instalados nas profundidades mais baixas, isto é, nas áreas úteis de pesca, estas vão ser muito reduzidas, afetando a atividade de toda a frota", explicou.

Manuel Marques recordou ainda que a pesca artesanal representa cerca de 90%" da atividade piscatória em Portugal, por isso alerta para o impacto da instalação de novos parques eólicos prevista no plano do Governo para alcançar os 10 Gigawatts de capacidade instalada de energia eólica "offshore" até 2030.

Confrontado pelo Público com estas informações, o diretor-geral da Direcção-Geral de Recursos Naturais e Serviços Marítimos (DGRM), José Carlos Simão, recusou-se a comentar, lembrando apenas que "este é o momento da consulta pública e a oportunidade de os pescadores e de mais interessados se pronunciarem nos termos do Decreto-Lei 38/2015", o diploma que estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional.