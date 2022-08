Exportações das empresas do metal sobem 40,5% em junho

As empresas do setor do metal obtiveram em junho o melhor resultado de sempre, pelo segundo mês consecutivo: exportaram 2.150 milhões de euros, mais 40,5% que no mesmo mês de 2021.





De acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), o valor representa "o melhor resultado mensal de sempre ultrapassando ligeiramente a cifra registada em maio passado, e colocando o resultado acumulado do primeiro semestre nos 11.518 milhões de euros, o que representa um crescimento de 13,8% face ao período homólogo de 2021".





As vendas para a União Europeia cresceram 17,4%, com a Suécia e os Países Baixos a liderarem, com mais 34,6% e 31,7%, respetivamente. Entre os principais mercados do setor - Espanha, França e Alemanha – foi para a Alemanha que as exportações mais subiram, 27%.





Fora da Europa, a AIMMAP destaca o salto acentuado de 79% para os Estados Unidos, país onde as empresas do metal "estão a investir de uma maneira mais premente".





"Este resultado deve-se, mais uma vez, à resiliência das nossas empresas que enfrentam, há mais de um ano, um contexto muito adverso com a escalada dos custos de energia com particular intensidade a partir do mês de junho deste ano e que ameaça comprometer a evolução das exportações nos próximos meses", disse o vice-presidente executivo da AIMMAP, Rafael Campos Pereira, em comunicado.





Rafael Campos Pereira acrescentou ainda que o mecanismo de compensação dos custos de energia não é suficiente, por si só, para que as empresas possam acomodar os aumentos que se têm sentido. "Por causa deste aumento galopante dos custos de energia é provável que algumas boas empresas com consumos de energia mais elevados possam entrar numa situação muito difícil durante este segundo semestre de 2022", alertou.