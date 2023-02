Exportações na Saúde crescem 35%

As exportações do setor da Saúde cresceram 35% no ano passado, face ao ano anterior, atingindo 2,4 mil milhões de euros, de acordo com a Health Cluster Portugal, que se baseia em dados do Instituto Nacional de Estatística compilados pela AICEP. Já as importações cresceram 15%."Os valores de crescimento da Saúde estão fortemente alicerçados nas preparações farmacêuticas, que aumentaram 48%", para quase 1,8 mil milhões de euros, nota a entidade que reúne empresas, hospitais, universidades e outros players do setor.Seguem-se a larga distância os instrumentos e material médico, com 448 milhões de euros (aumento de 11%) e os produtos farmacêuticos de base (215 milhões de euros, +9,9%).Estes dados, afirma a Health Cluster Portugal, "reforçam o peso da Saúde na economia nacional e refletem o esforço que tem sido feito pelas diferentes entidades" para fortalecer a presença portuguesa lá fora.Citado no comunicado, Guy Villax, presidente desta entidade, considera que "o setor da saúde, embora fustigado por políticas públicas que não reconhecem o seu valor económico e impõem preços que, há mais de dez anos, só descem, dá cartas nos mercados externos mais exigentes".A Health Cluster Portugal indica ainda que "a Saúde representa um volume de negócios anual na ordem dos 34 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de 12 mil milhões, envolvendo perto de 105 mil empresas e empregando quase 400 mil pessoas".