F. Ramada vende subsidiária de armazenagem por 75 milhões

A Ramada Investimentos anunciou ter celebrado um acordo com o grupo Averys para a venda da totalidade da sua subsidiária Ramada Storax.

A F. Ramada – Investimentos celebrou esta terça-feira, 20 de Março, em conjunto com a sua subsidiária Ramada Aços, um acordo com o grupo Averys para a alienação da totalidade do capital social da sua subsidiária integralmente detida Ramada Storax, informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por João Borges de Oliveira.

O valor da transacção será de 75 milhões de euros estimando-se que, nos termos do acordo celebrado, seja gerada uma mais-valia próxima dos 60 milhões de euros.

"A concretização da transacção está sujeita a notificação prévia à Autoridade da Concorrência, nos termos previstos no regime jurídico da concorrência e, por esta razão, condicionada à decisão de não oposição daquela entidade, estimando-se que a sua conclusão venha a ocorrer ainda durante o primeiro semestre de 2018", sublinha o documento.

A Storax é uma sociedade que, em conjunto com as suas quatro subsidiárias integralmente detidas - Storax, SARL (França), Storax Limited (UK), Storax Benelux (Bélgica) e Storax España - se dedica à actividade de soluções de armazenagem e que, concentrando em Portugal toda a actividade de produção do grupo, se assume como o maior fabricante nacional a operar naquele sector.

A F. Ramada chegou ontem ao PSI-20 [depois de ter integrado a bolsa nacional em Julho de 2008], em substituição da Novabase, e os analistas acreditam que esta entrada da empresa do sector do aço dará maior robustez ao principal índice da bolsa.





Na sessão de hoje encerrou em terreno positivo, a subir 0,76% para 13,20 euros, depois de na estreia ter terminado inalterada.