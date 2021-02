Fabricante de armas Colt adquirida por empresa checa

A histórica fabricante de armas norte-americana Colt, incluindo a unidade no Canadá, foi adquirida pela Zbrojovka (CZG), anunciou a empresa checa na quinta-feira."A CZG adquiriu 100% da participação na Colt por 220 milhões de dólares (180 milhões de euros) e através da emissão de 1.098.620 ações", avançou a empresa em comunicado.A Zbrojovka acrescentou que está "orgulhosa" com a inclusão da Colt - "que está com as Forças Armadas dos Estados Unidos há mais de 175 anos" - no portefólio da empresa, sublinhou o presidente do conselho de administração, Lubomir Kovarik.Já o CEO da Colt, Dennis Veilleux, disse que a aquisição é o início de "uma aliança poderosa para ambas as marcas".A CZG, que emprega cerca de 1.650 pessoas na República Checa, nos EUA e na Alemanha, fabrica armas para a polícia e o exército, mas também produz armas de caça através da marca CZ.Fundada por Samuel Colt, em 1836, a Colt equipou as Forças Armadas dos Estados Unidos, Canadá e de muitos outros países.