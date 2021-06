Fabricante de carnes brasileira JBS compra empresa australiana Rivalea

O negócio inclui a aquisição de 100% da Rivalea, subsidiária da empresa alimentícia QAF Limited, listada em Singapura, referiu a JBS num comunicado.A Rivalea é responsável por 26% dos suínos processados na Austrália, mercado onde a JBS já estava presente através da empresa Primo e onde passará a ser líder no segmento de suínos, caso a operação seja concluída."Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália", acrescentou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.O negócio permitirá à JBS "aumentar a diversificação dos seus produtos na Austrália e aumentar o volume de rações à base de carne suína de maior valor agregado na Primo", enquanto "abre novas oportunidades nos mercados interno e externo", acrescentou-se no comunicado da empresa.Segundo o presidente executivo da JBS na Austrália, Brent Eastwood, a Rivalea tem uma faturação anual de aproximadamente 310 milhões de dólares (254,4 milhões de euros)."A empresa comercializa marcas conhecidas para o consumidor australiano, como a Riverview Farms, Family Chef e St. Bernard's, o que fortalecerá a nossa presença junto dos consumidores e clientes", acrescentou o executivo da JBS no comunicado.A empresa brasileira frisou que a conclusão do negócio está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes.Em 2020, a JBS obteve um lucro líquido de 4,5 milhões de reais (hoje cerca de 731 milhões de euros), que foi 24,4% menor do que em 2019, embora tenha registado uma faturação recorde.A multinacional brasileira tem cerca de 400 unidades de processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango em 15 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China.