Fantasma do Lehman está a ensombrar a China

A crise do Evergrande, gigante imobiliário da China, assustou os mercados e trouxe à memória o colapso do Lehman Brothers. O fantasma ensombra a China, mas ainda não faz tremer. Já esta segunda-feira o grupo deverá falhar o pagamento de juros sobre empréstimos. O pré-aviso aos principais bancos credores, feito pelas autoridades chinesas, de acordo com a Bloomberg, põe em evidência a amplitude do impacto que a queda do Evergrande

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...