FC Porto SAD inverte duas épocas de lucro com prejuízo acima de 47 milhões

Leia Também Ações da SAD do Porto em máximos desde novembro de 2021

Leia Também SAD do FC Porto paga três milhões a administradores

Leia Também Porto e Benfica têm dívida a devolver este ano. Sporting só em 2024

Em comunicado emitido no site oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet, os "dragões" lembram a "inexistência de mais-valias de vendas de direitos desportivos de jogadores relevantes no período em análise" para justificarem a inversão das trajetórias verificadas em 2020/21 - 19,3 milhões de euros - e em 2021/22 - 20,765 milhões.Apesar da subida de custos, de 145,062 milhões para 166,046 milhões, o FC Porto obteve "um incremento dos proveitos operacionais", excluindo passes de jogadores, de 143,778 milhões para 166,007 milhões, "com maior incidência" associada à presença nas provas europeias."Os resultados relacionados com passes de jogadores foram negativos em 24,148 milhões, o que contrasta com o valor positivo de 44,997 milhões em 2021/22. Os custos associados às amortizações e às perdas por imparidade com passes mantiveram-se em linha com o período homólogo, mas os resultados com cedência de passes de jogadores não tiveram a sua habitual preponderância nas receitas deste grupo, tendo contribuído apenas com 13,981 milhões para o resultado", enquadrou a SAD liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa.Os resultados apresentados ainda não englobam a transferência do médio internacional português Otávio para os sauditas do Al Nassr, que se tornou a transação mais cara da história do FC Porto em agosto, ao sair por 60 milhões, inerentes à sua cláusula de rescisão."Num ano marcado por desafios e incertezas de um regresso à normalidade, após três épocas impactadas pela pandemia [de covid-19] global, a área comercial conseguiu um crescimento robusto e sustentado, potenciado pela diversificação das experiências, que nos aproximam dos nossos adeptos e parceiros e reforçam a ligação emocional com as marcas FC Porto", acrescentou o FC Porto, notando ainda que o EBITDA "é positivo em 23,108 milhões, algo que reflete os meios libertos pela atividade operacional da sociedade".O ativo da SAD "azul e branca" baixou para 356,292 milhões, contra os 418,449 ME somados em 30 de junho de 2022, enquanto o passivo cresceu de 530,117 milhões para 532,272 milhões, refletindo uma descida dos capitais próprios negativos de 111,668 milhões para 175,980 milhões.Em 2022/23, a equipa comandada por Sérgio Conceição falhou a revalidação do título de campeão nacional, ao ficar no segundo lugar da I Liga, com 85 pontos, a apenas dois do Benfica, mas conquistou a Taça de Portugal pela 19.ª ocasião, e segunda seguida, a 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira e uma inédita Taça da Liga, perdendo nos oitavos de final da Liga dos Campeões com os italianos do Inter Milão, finalistas vencidos dessa edição.