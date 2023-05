Feedzai e Zeno Partners são novidade de Bilderberg

Nuno Sebastião, fundador da Feedzai, e Duarte Moreira (na foto), que criou o maior fundo de private equity gerido por um português no estrangeiro, o Zeno Partners, são as novidades entre os convidados deste ano do restrito Clube de Bilderberg, que está reunido em Lisboa até domingo. Os dois gestores portugueses juntam-se, enquanto convidados, aos CEO da EDP e Galp, Miguel Stilwell d’Andrade e Filipe Silva.



O convite partiu de Durão Barroso, o antigo primeiro-ministro português e ex-presidente da Comissão Europeia que integra o conselho de 33 filiados que lideram o clube Bilderberg. No encontro em Lisboa estarão também os portugueses Francisco Pinto Balsemão e José Luís Arnaut.

A 69.ª edição deste encontro anual terá cerca de 130 participantes de 23 países e terá como temas centrais o papel da NATO, a inteligência artificial e a economia. Daí que tenham rumado a Lisboa nomes como o do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que será o "special guest" neste encontro.



"Como sempre, um grupo diversificado de líderes políticos e especialistas dos setores da indústria, finanças, académico, trabalho e dos media foi convidado", referem os organizadores no seu site, elencando com detalhe os 13 tópicos que vão marcar as discussões deste ano. As ameaças transnacionais, a Ucrânia, a Rússia, a China, a Europa, a Índia e a liderança dos Estados Unidos estarão no topo das atenções.

Além destes, a Inteligência Artificial (IA) é outro tema essencial do encontro, o que motivou a vinda dos principais rostos de Sillicon Valley a Portugal: Eric Schmidt, presidente da Alphabet (dona da Google), Satya Nadella (chairman e CEO da Microsoft) e Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT.



Outro eixo central do encontro será a transição energética, onde assumem posições de destaque os CEO da Total, BP e Shell, e a que os portugueses da EDP e Galp se associam. Haverá ainda debates sobre a política industrial e comércio, os desafios fiscais e o sistema bancário.



Kissinger em Lisboa em véspera de centenário

A poucos dias de completar 100 anos - celebra a 27 deste mês - o antigo secretário de Estado Henry Kissinger também marcará presença, sendo homenageado num dos cinco dias do encontro.

O primeiro-ministro António Costa marcará presença num dos dias do encontro de Bilderberg, fazendo uma intervenção num painel e participando numa refeição, tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Estarão em dias distintos.