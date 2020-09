Ferrovial vende posição em duas autoestradas portuguesas por 171 milhões

A espanhola Ferrovial anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo para a venda da participação de 49% na concessionária Norte Litoral e de 48% da Via do Infante à DIF Infrastructure VI, um fundo gerido pela DIF Capital Partners.

O valor da operação, realizado através da Cintra, participada do grupo espanhol para as concessões rodoviárias, totaliza 171 milhões de euros, justificando a empresa a transação com a estratégia de rotação de ativos em concessões maduras. Como parte do acordo, a Cintra manterá um contrato de gestão para os dois ativos.

Segundo o grupo espanhol, a conclusão da transação é esperada para assim que sejam obtidas as necessárias aprovações por parte das autoridades portuguesas e instituições financeiras.

A Ferrovial continuará a ter uma posição numa concessão nos Açores.

A concessão Norte Litoral, situada na região do Grande Porto, e a Via do Infante, no Algarve, foram ganhas pela Cintra em 2001 e 2000, respetivamente. O prazo da primeira termina em 2031 e o da segunda em 2030.



A Norte Litoral tem uma extensão de cerca de 124 quilómetros e em 2019 contava com um tráfego médio diário de 25 mil veículos, tendo gerado nesse ano receitas de portagem de mais de 47 milhões de euros. Já a Via do Infante tem cerca de 130 quilómetros e no ano passado registou um tráfego médio diário de 15,4 mil veículos, responsáveis por proveitos de quase 40 milhões de euros.

A DIF Capital Partneres é uma gestora de fundos independente que está presente em vários países, gerindo 7,5 mil milhões de euros em ativos, com foco nas infraestruturas. O DIF Infrastructure VI, que está a efetuar este investimento em Portugal, levantou já um total de 1,4 mil milhões de euros, tendo como objetivo chegar aos 2,5 mil milhões de euros, de acordo com os dados da Bloomberg.