Filhos de António Pinto de Sousa e Alberto Teixeira pagaram 34,1 milhões por 10,7% da Ibersol

A Fergie - Serviços e Gestão comprou no passado dia 28 de julho mais de 4,5 milhões de ações da Ibersol à ATPS, controlada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, presidente e vice-presidente do conselho de administração da empresa de restauração, a um preço médio ponderado de 7,5 euros por título, informou esta terça-feira a Ibersol.



As 4.551.450 ações, correspondentes a 10,74% do capital, fazem da Fergie - que é detida por Diogo e Pedro Pinto de Sousa, filhos do vice-presidente da empresa, e por Pedro Teixeira, filho de Alberto Teixeira - a segunda maior acionista da Ibersol.





Já a ATPS, controlada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, mantém-se como maioritária, mas passa de uma participação de 61,39% para 50,64% no capital social da cotada que explora os restaurantes de marcas como a Pizza Hut, KFC e Taco Bell, entre outras.O valor da operação não tinha sido originalmente revelado, mas agora sabe-se que os filhos dos fundadores pagaram 34.135.875 euros. O valor é bastante superior à cotação de fecho das ações da Ibersol a 28 de julho - 6,98 euros - que significaria que a Fergie teria de desembolsar 31,77 milhões de eurosA transação no seio das famílias dos fundadores surge numa altura em que Pinto de Sousa tem 70 anos e Alberto Teixeira tem 75.