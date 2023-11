Portuense Ibersol abre em Barcelona o primeiro de 70 Pret A Manger na Ibéria

O grupo português Ibersol acaba de inaugurar o primeiro restaurante Pret a Manger na Península Ibérica, quase um ano e meio depois ter firmado com a rede britânica de sanduíches e cafés orgânicos um acordo para levar a marca para Portugal e Espanha.

Tendo no horizonte o objetivo de abrir 70 restaurantes em território ibérico, no espaço de 10 anos, a Ibersol escolheu o aeroporto de Barcelona para iniciar a sua nova aventura de restauração – um Pret A Manger com uma área superior a 530 metros quadrados, e capacidade de 160 lugares sentados, localizado na zona de terra das chegadas do Terminal 2B do Aeroporto Josep Tarradellas – El Prat.

Leia Também Pret a Manger entra em Portugal e Espanha após acordo com a Ibersol

"Com esta inauguração, o grupo Ibersol avança no seu plano estratégico de expansão da Pret A Manger na Península Ibérica, com o qual pretende criar uma sólida rede de restaurantes da marca Pret a Manger, com presença tanto nas principais cidades como no canal Travel, nomeadamente nos aeroportos e estações ferroviárias mais importantes de Portugal e Espanha", explica a empresa controlada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, em comunicado.

Leia Também Ibersol lucra 3,1 milhões de euros no primeiro semestre

Conhecida simplesmente por Pret, a marca britânica, que abriu o seu primeiro restaurante em Londes, em 1986, conta com mais de 660 restaurantes presentes em quinze mercados - França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Dubai, Kuwait, Canada e Índia.

"Estamos muito felizes ao anunciar a primeira inauguração Pret A Manger no nosso grupo. Trata-se de uma das marcas líderes em restauração no mundo e este é um grande marco para o grupo Ibersol, com o qual iniciamos o plano de desenvolvimento da marca na Península Ibérica, com o objetivo de atingir os 70 restaurantes em Portugal e Espanha na próxima década, e posicioná-la como uma das grandes referências e com a maior projeção de crescimento no seu segmento", afirma Alberto Teixeira, presidente do grupo português.

"A abertura do primeiro Pret A Manger em Espanha é mais um grande momento para Pret e algo que pessoalmente me enche de orgulho. O grupo Ibersol é o nosso parceiro de negócio ideal para lançar a experiencia Pret em Barcelona e, posteriormente, alargar essa experiência em Espanha e Portugal", sinaliza Pano Christou, CEO da Pret.

Leia Também Ibersol reduz capital para 42,36 milhões de euros

Em Portugal, o grupo Ibsersol detém restaurantes da Pizza Hut, Pans & Company, KFC, Taco Bell, Pasta Caffé, MiiT, Ribs, quiosques, cafetarias, catering e outras concessões, e em Espanha, mercado onde adquiriu o Eat Out Group (EOG), possuiespaços (próprios e franqueados) distribuídos pelas insígnias Pizza Movil, Pizza Hut, Pans & Company, Ribs, FresCo, Dehesa Santa Maria e outras concessões. E está presente em Angola com a KFC e a Pizza Hut.

A Ibersol, que tem sede no Porto, obteve lucros de 3,1 milhões de euros nas suas operações continuadas no primeiro semestre deste ano, o que traduz um crescimento de 276,7% em relação ao mesmo período do ano passado, com as vendas a registarem um crescimento homólogo de quase 30% para 192,7 milhões de euros.