Flexdeal acorda compra de 14,1% da Raize por 775 mil euros

A Flexdeal chegou a acordo com José Maria Antunes dos Santos Rego, CEO da Raize, e António José Ribeiro da Silva Marques para a compra de um total de 705.049 ações da Raize ao preço unitário de 1,1 euros, informou esta segunda-feira a empresa.Em comunicado enviado à CMVM, a Raize indica que o contrato de compra e venda de ações foi celebrado esta segunda-feira e pressupõe que a Flexdeal compre a José Maria Antunes dos Santos Rego 585 mil ações, correspondentes a 11,7% do capital da empresa, e adquira 120.049 ações a António José Ribeiro da Silva Marques, o que corresponde a 2,4%.A operação encontra-se sujeita "à condição suspensiva da não oposição à aquisição de participação participada por parte do Banco de Portugal".Caso se concretize, a Flexdeal reforça o estatuto de maior acionista da Raize, passando dos atuais 19% para 33,1% do capital da empresa.