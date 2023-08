Há uma "fintech" portuguesa entre as 200 melhores do mundo

Leia Também Flexdeal acorda compra de 14,1% da Raize por 775 mil euros

A portuguesa Raize foi uma das escolhidas para figurar entre as 200 melhores "fintech" a nível mundial, numa lista elaborada pela CNBC e a Statista, que agrega diferentes categorias de negócio, como a banca digital, financiamento alternativo, pagamentos, entre outras.A lista, como explica o canal norte-americano, pretende enumerar as tecnológicas da área financeira com base numa metodologia que identifica o desempenho de várias empresas distintas, considerando um conjunto de indicadores-chave de desempenho, incluindo o número total de utilizadores, volume de negócio e receitas.Particularmente no segmento de financiamento alternativo, onde se insere a Raize, a CNBC explica que os empréstimos sem ser através da banca tradicional têm sido uma tendência crescente na indústria financeira nos últimos anos. "As 'startups' tecnológicas têm tentado proporcionar uma melhor experiência do que os bancos tradicionais, utilizando a computação na 'cloud' e a inteligência artificial para melhorarem a qualidade do serviço e garantir uma decisão mais rápida sobre os pedidos de empréstimo", detalha o meio de comunicação sediado em New Jersey.Este tipo de plataformas, segundo dados retirados da GlobalData, deverão valer 11,5 mil milhões de dólares em 2023 e é esperado que atinjam no final da década 46,5 mil milhões.Da lista de 25 "fintech" consideradas neste segmento, a Raize é a única portuguesa da lista. "Foi com enorme satisfação que recebemos a notícia deste reconhecimento internacional pelo trabalho que fazemos diariamente no financiamento da economia. A Raize é uma das principais plataformas de financiamento das PME portuguesas com mais de 100 milhões de euros levantados e investidos, e tem vindo a consolidar ano após ano a sua posição de liderança no mercado", diz o fundador e CEO José Maria Rego.Na mesma lista figuram ainda "fintech" como a Klarna, Revolut, Robinhood e Coinbase.