Fnac conclui compra da MediaMarkt Portugal

A Fnac Darty anunciou hoje a conclusão da compra da MediaMarkt Portugal, que conta com 10 lojas físicas e uma virtual e com cerca de 450 colaboradores."Após a aprovação por parte das autoridades competentes, a Fnac Darty anuncia que finalizou a aquisição da MediaMarkt em Portugal, de acordo com os termos comunicados", indicou, em comunicado, sem revelar o valor do negócio.De acordo com a mesma nota, a atividade da empresa em Portugal será totalmente consolidada nas contas da Fnac Darty a partir de 1 de outubro.No ano fiscal de 2021-2022, as vendas da MediaMarkt Portugal ascenderam a cerca de 140 milhões de euros."Estamos muito satisfeitos por finalizar esta aquisição em Portugal, um território europeu particularmente dinâmico, e por acolher hoje no grupo Fnac Darty 450 novos colaboradores, especialistas nos segmentos da eletrónica e dos eletrodomésticos", afirmou, citado no comunicado, o presidente executivo da Fnac Darty, Enrique Martinez.Este responsável disse ainda que a compra da MediaMarkt permite ao grupo consolidar as competências tecnológicas e reforçar as vendas."Estamos assim a fortalecer o nosso compromisso distintivo para responder aos desafios do poder de compra e do consumo responsável", assinalou.Em 08 de agosto, a Autoridade da Concorrência (AdC) disse não se opor à compra da MediaMarkt Portugal pela Fnac, tendo em conta que a operação não é suscetível de criar "entraves significativos à concorrência efetiva" no mercado.A compra tinha sido anunciada em 20 de abril.