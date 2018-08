Fogo entra em Monchique e deixa vila sem electricidade

Incêndio no Algarve ganhou novo fôlego, com vários reacendimentos durante a tarde.

As chamas voltaram na noite desta segunda-feira a cercar a vila de Monchique, ameaçando a repetição do cenário da noite de domingo, em que várias casas estiveram em perigo de arder na sede do concelho algarvio, refere o Correio da Manhã.

O fogo entrou na vila e levou ao corte total da energia, deixando os residentes às escuras. Ao início da madrugada desta terça-feira, os operacionais tentavam, a todo o custo, impedir que as chamas queimassem casas.