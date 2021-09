Ford anuncia criação de quatro fábricas de baterias e de veículos elétricos

Leia Também Bruxelas prepara fim de carros poluentes já em 2035

A Ford anunciou na segunda-feira a criação de quatro fábricas de baterias e de veículos elétricos nos Estados Unidos com o seu parceiro sul-coreano SK Innovation.Segundo fabricante de automóveis norte-americano, este investimento criará 11.000 empregos até 2025.O investimento que a Ford vai fazer andará à volta de sete mil milhões de euros, num investimento que totaliza os 30 mil milhões de euros, já anunciado na primavera.A SK Innovation irá investir o resto.As fábricas serão localizadas no Kentucky e Tennessee, disse a Ford num comunicado."Estamos a anunciar o maior investimento em novas instalações de fabrico nos 118 anos de história da Ford", frisou a empresaA Ford salientou também que o investimento apoia o "objetivo a longo prazo da empresa de criar um ecossistema de produção sustentável nos EUA e acelerar o progresso no sentido da neutralidade de carbono (...) em conformidade com o acordo climático de Paris".A Ford também aumentou as suas metas de frota eléctrica, esperando que 40-50% do seu volume global de veículos seja totalmente elétrico até 2030."Este é um momento transformador em que a Ford irá liderar a transição da América para veículos elétricos e inaugurar uma nova era de fabrico limpo e neutro em carbono", disse o presidente executivo da Ford, Bill Ford.