Ford vai cortar 3.800 postos de trabalho na Europa

A Ford está a ponderar cortar 3.800 postos de trabalho na Europa nos próximos três anos. O anúncio foi feito esta terça-feira pela gigante automóvel, que justifica a decisão com os custos de produção acrescidos devido à inflação e a necessidade de "revitalizar o negócio na Europa" à medida que o direciona para a produção de veículos elétricos.O maior corte de postos de trabalho administrativos e de desenvolvimento de produtos previsto é na Alemanha, onde a empresa conta despedir cerca de 2.300 trabalhadores nas instalações da empresa em Colónia e Aachen. A Ford deverá despedir também 1.300 pessoas no Reino Unido e 200 noutros países europeus.A intenção de despedir novos funcionários surge depois de a Ford ter avançado com despedimentos na mesma área nos Estados Unidos, Canadá e Índia. A notícia já era esperada pelos sindicatos, que em janeiro já antecipavam que o "pior cenário" seria o corte de 2.500 empregos na Europa no desenvolvimento de produtos e outros 700 na administração.A empresa automóvel tem atualmente 34 mil funcionários na Europa. A última vaga de despedimentos da empresa a nível europeu aconteceu em 2019 e 2020, depois de a meta de ter uma margem operacional de 6% na região ter sido prejudicada pela pandemia. Nos primeiros nove meses de 2022, a Ford teveA Ford já deixou de produzir o Ford Fiesta e o Ford Focus e conta lançar o seu primeiro veículo elétrico na Europa construído na plataforma MEB do Grupo Volkswagen em Colónia ainda este ano. Está ainda a considerar fazer de Valência a cidade de eleição para montar veículos elétricos da próxima geração.O objetivo da Ford é passar a vender apenas veículos elétricos a partir de 2030, com o seu ambicioso plano para a mobilidade elétrica. A empresa conta ainda vender 600.000 automóveis elétricos na Europa até 2026.