Guerra de preços nos elétricos: Ford corta preço do Mustang Mach-E em resposta à Tesla

A Ford entrou na guerra de preços dos automóveis elétricos com a Tesla. A fabricante norte-americana que celebra o seu 120.º aniversário este ano baixa, em média, o preço do modelo Mustang Mach-E em 4.500 dólares.A Ford entra, desta forma, numa guerra de preços com a Tesla, depois de a fabricante liderada por Elon Musk ter cortado recentemente os preços nos modelos 3 e Y.A Ford aplica este desconto apesar de já ter admitido que o modelo não lhe dá lucro. Contudo, a fabricante diz que espera travar a deterioração nas margens com um aumento de 67% na produção este ano.A versão mais barata do Mach-E, nos EUA, custa agora 45.995 dólares, menos 900 dólares do que anteriormente. A maior redução é aplicada na versão GT Extended Range, cujo preço desce 5.900 dólares, para os 63.995 dólares.Esta redução permite também que o preço do Mach-E se mantenha abaixo do novo limite nos preços dos automóveis elegíveis para os apoios públicos que podem ascender a 7.500 dólares.A maioria dos analistas antecipa que o mercado de veículos elétricos nos EUA apresente um crescimento mais moderado este ano."Os nossos concorrentes estão também a ajustar os seus preços. Como queremos mantemo-nos competitivos no mercado, temos de responder", disse esta segunda-feira Marin Gjaja, "chief customer officer" da unidade de veículos elétricos da Ford num encontro com jornalistas.Em junho passado, o CFO da Ford, John Lawler, tinha indicado que a rentabilidade nos Mach-E tinha sido "apagada" pelo aumento nos preços dos materiais. Na altura, a Ford aumentou o preço do Mach-E para reduzir as perdas.A Ford espera fechar este ano com 130 mil unidades do Mach-E produzidas, mais 67% do que os 78 mil veículos produzidos em 2022.