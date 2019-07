Os millennials ajudaram Yoon Yoon-soo a acumular uma fortuna improvável. O património de Gene, como é chamado em inglês, é estimado em cerca de 830 milhões de dólares com a sua participação na Fila Korea, que adquiriu a marca global Fila em 2007, no que a imprensa sul-coreana chamou de um camarão a engolir uma baleia. Mas Yoon conseguiu virar o jogo para os negócios da Fila, e as ações da empresa dispararam.

A estratégia responsável pela recuperação da Fila foi a decisão de trazer de volta produtos icónicos dos anos 90, tendo como alvo consumidores que procuravam looks clássicos. O modelo de ténis "Disruptor 2", por exemplo, relançado em 2017, estava entre os calçados femininos mais populares num determinado momento no ano passado, segundo a plataforma global de pesquisa de moda Lyst. A Fila estima que mais de 10 milhões de pares foram vendidos até janeiro. Yoon, de 73 anos, não quis dar uma entrevista. Disse a um jornal local da Coreia do Sul em 2017 que, para ele, a Fila é mais do que apenas uma marca desportiva. "É como um bebé que tive aos 45 anos", afirmou. A Fila também ganhou impulso com celebridades que usam os seus produtos - a modelo americana Kendall Jenner e a cantora Rihanna foram vistas a usar roupas com os icónicos logótipos vermelho, branco e azul da Fila - e pelos seus preços relativamente baixos. "A Fila mudou o seu alvo de pessoas entre 30 e 40 anos para clientes mais jovens e reduziu os preços", afirmou Na Eun-chae, analista da corretora Korea Investment & Securities, de Seul. "Isso funcionou bem, juntamente com o seu foco no segmento de calçados." As ações da Fila Korea subiram 400% desde o início do ano passado, elevando o valor de mercado da empresa para 4,3 mil milhões de dólares. Yoon, que se formou na faculdade aos 30 anos, começou na Fila em 1991 como chefe de negócios da empresa na Coreia do Sul, com um salário anual de 1,5 milhões de dólares. Mas tinha ambição. Em janeiro de 2007, liderou uma compra alavancada de 400 milhões de dólares da marca global Fila e todas as suas subsidiárias. Em 2010, abriu o capital da empresa na Coreia do Sul. (Texto original: The Man Who Brought Fila Back From Dead Is Worth $830 Million)