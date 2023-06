Frederico Moser Lupi passa de COO a CEO da Inapa. Diogo Rezende sai da empresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Sanz Pinto para administrador.



"A cooptação do Dr. Afonso Chaby Rosa para administrador desta sociedade e a designação do Dr. Frederico João de Moser Lupi para Presidente do seu Conselho de Administração, que ora se comunicam, serão submetidas a ratificação pela primeira Assembleia Geral que se realizar após esta data", conclui o comunicado.



Diogo Rezende (na foto) renunciou aos cargos de presidente do conselho de administração e de CEO na Inapa, pondo fim a quase oito anos à frente da empresa, anunciou esta segunda-feira a Inapa em comunicado à CMVM.A renúncia, segundo o documento, deve-se a "motivos de ordem pessoal".No mesmo comunicado, a empresa informa que Frederico Moser Lupi, até agora "chief operating officer" (COO) da Inapa foi cooptado para as funções deixadas vagas pela saída de Diogo Rezende.Adicionalmente, foi cooptado Afonso Chaby Rosa para vogal do conselho de administração e da comissão executiva.Recentemente, a Nova Expressão , que detém uma participação de 10%, tinha proposto